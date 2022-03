Wiener Student in TV-Rateshow auf Rekordjagd

„Als ich meine ersten 5000 Euro geschafft habe, war ich schon mehr als glücklich“, zeigt sich Robert, dessen Elten im Rahmen der Jugoslawien-Kriege nach Österreich flüchteten, und jeden Euro in die Bildung ihrer drei Kinder investierten, demütig. „Also die Miete könnte ich mit dem Gewinn schon mal zahlen. Dann möchte ich meine Eltern unterstützen, die bald in Pension gehen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, nachdem sie meine Schwestern und mich so gut versorgt haben.“ Er selbst sei mit wenig zufrieden: „Es hat mir als Kind an nichts gefehlt. Ich habe gelernt, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Gesundheit, ein Dach über dem Kopf, Essen, dann passt das schon ganz gut.“