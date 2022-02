Rund 130 Österreicher noch in der Ukraine

In der Zwischenzeit wurde vor allem jenen Österreicherinnen und Österreichern, die sich im Großraum Kiew aufhalten, geraten, sich nicht zu bewegen, sondern Schutzräume aufzusuchen. Ob eine Flucht sicher ist, werde individuell mit den einzelnen Personen besprochen, mit denen die Botschaft laufend im Kontakt sei, erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums gegenüber der APA. Eine Evakuierung sei derzeit nicht vorgesehen, hieß es. Die Grenzen zu den Nachbarländern seien aber weiter offen. Während ein Kernteam der österreichischen Botschaft weiter in Kiew die Stellung hält, ist der Großteil des Teams des Personals laut Außenministerium in den Westen des Landes verlegt worden.