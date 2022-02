Neuer Bolide ist da: Alfa Romeo lüftet Geheimnis!

Als letztes der zehn Formel-1-Teams hat Alfa Romeo am Sonntag offiziell sein Auto für die anstehende WM-Saison vorgestellt. Nachdem der C42 bereits zuvor im Tarnlook-Design die ersten Testfahrten in Montmelo bestritten hatte, stand bei der Online-Präsentation die finale Lackierung im Fokus. Diese kommt wie auch schon in den letzten Jahren in Rot und Weiß daher.