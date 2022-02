Markus Fuchs nur um 5 Tausendstel an WM vorbei!

Susi Walli über 400 m mit 53,46

Hervorragend aber auch Susanne Walli, die sich in dieser Hallen-Saison weiter verbesserte. Die Semifinalistin der Spiele von Tokio gewann in einem starken Solo die 400 m in starken 53,46 - nur fünf Hundertstel von ihrer Bestzeit (53,41) entfernt. Eine ganz erstaunliche Leistung, wenn man bedenkt, dass sie heuer wegen einer Zerrung fast zwei Wochen Trainingsrückstand hatte. In Prag war sie übrigens, kaum bekannt, heuer kürzlich auch schon 53,68 gelaufen. So wie Fuchs startet Walli am kommenden Wochenende bei den Balkan-Meisterschaften in Istanbul. Da hat sie ebenfalls die letzte Chance, sich für die Hallen-WM zu qualifizieren. Das Limit von 52,90 ist freilich eine sehr harte Nuss ...