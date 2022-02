Narrisch gute Ideen für das Alternativprogramm

Lustige Masken und ausgelassene Stimmung: So kennt man die Grazer Innenstadt am Tag der Narren. Doch der Umzug, an dem sonst Tausende Schaulustige teilnehmen, fällt Corona-bedingt wieder ins Wasser. In Leoben hat man dem Faschingsumzug, der neben dem Grazer Spektakel einer der größten des Landes ist, ebenso eine Absage erteilt. „Es war eine Faschingsparty am Hauptplatz geplant, aber weil erst am 5. März gelockert wird, haben wir uns nun dagegen entschieden“, bestätigt Franz Brandl von der Faschingsgilde Leoben.