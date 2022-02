Riesen-Glashäuser sind unabhängig von Putins Gas

Dabei sei er vergleichsweise immer noch in einer glücklichen Position: „Wir haben die einzigen Gewächshäuser in ganz Österreich, die nicht von Putins Gas abhängig sind. 99 Prozent aller Glashäuser in ganz Europa werden mit Gas beheizt - der Preis dafür ist um bis zu 450 Prozent angestiegen! Das werden viele nicht aufbringen können.“ Folgen: drastische Einbußen bei Obst und Gemüse.