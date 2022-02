Gaming-Branche leidet massiv unter Ukraine-Krieg

Der Krieg in der Ukraine sorgt für eine Welle der Solidarität in der Gaming-Branche. Bekannte ukrainische Spielestudios wie die „Stalker“-Macher GSC Game World rufen ihre Landsleute zum Durchhalten auf, im Nachbarland Polen hat das Entwicklerstudio 11 Bit eine Spendenaktion ins Leben gerufen und will sämtliche Einkünfte aus dem Verkauf seines Anti-Kriegsspiels „This War of Mine“ an das ukrainische Rote Kreuz spenden.