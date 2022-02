Wer darf in Linz Kripo-Chef(in) werden?

Stadtpolizeikommandant oder gar mehr im Visier

Denn der aktuelle Kripo-Vize wird spätestens in drei Jahren mit dem Linzer Polizeichef Karl Pogutter in Pension gehen müssen. Logische Nachfolge: einer der Referatsleiter. Weitaus brisanter: Generalmajor Andreas Pilsl muss heuer im Amt bestätigt werden, um weitere fünf Jahre der Polizei in OÖ vorzustehen, muss sich wieder bewerben. Da würde, bekäme die Offizierin und Juristin den Kripo-Chef-Job, eine Konkurrentin groß werden. Sind doch alle Behördenleiter, also Landespolizeichefs Juristen - außer in OÖ.