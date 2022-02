„Ich liebe Didis Spaghetti Bolognese“

Beim Frühjahrsauftakt zur Zweiten Fußball-LIga, dem 2:0-Sieg der Rotjacken in Horn, war Mamadou Sangare gesperrt, heute aber zieht der 19-Jährige Mann aus Mali in der GAK-Offensive wieder die Fäden. „Es war hart, zuschauen zu müssen“, sagt der Rohdiamant, der im Herbst seinen Transferwert von 200.000 auf 350.000 € gesteigert hat, damit momentan der wertvollste Rote ist. Was besonders seinen Besitzer Red Bull freut: „Im Sommer plane ich den nächsten Karriereschritt“, verrät Mamadou der Krone in perfektem Deutsch, „wenn’s nicht bei Salzburg klappt, dann eben bei einem anderen Klub in der Bundesliga.“