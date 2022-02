„Jetzt haben wir einen Krieg auch noch!“

Angespannte Stimmung herrscht in den österreichischen Außenwirtschaftsstellen in Kiew und Moskau. Davon betroffen sind zwei burgenländische Unternehmen - die Firma Leier, die zwar kein eigenes Werk in der Ukraine betreibt, aber enge Geschäftsbeziehungen pflegt, und die Firma Corteva in Parndorf, vormals Pioneer, die großen Anteil an den Exporten von Saatgut in den osteuropäischen Staat hat.