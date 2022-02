Boykottiert auch Verstappen die Russland-Rennen?

Für den viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel kommt ein Start beim Großen Preis von Russland heuer nicht infrage. „Meine Meinung ist, dass ich dort nicht hin sollte und ich werde es auch nicht. Ich finde es falsch, in diesem Land zu fahren“, sagte der 34-Jährige am Donnerstag am Rande der Testfahrten in Barcelona und bekräftigte: „Meine Entscheidung steht schon fest.“