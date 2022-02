Wohnanlage und Schrein in Jordanien entdeckt

Die antike Stätte befindet sich seinen Angaben nach in der Nähe von mutmaßlichen Fanganlagen in der Wüste. Diese sogenannten „Wüstendrachen“ sind lange Steinmauern, mit denen Jäger damals wohl umherziehende Gazellen einkesselten, um sie zu schlachten, wie Forscher heutzutage annehmen. Den Archäologen zufolge ist die Stätte in Jordanien die „erste und älteste Entdeckung“ von Wohnanlagen dieser Jäger.