Die Ländle-Akademiker melden sich bei Rapid zurück

Davor gilt das Hauptaugenmerk allerdings dem Spiel am Samstag bei den Hütteldorfern. „Es ist immer ein besonderes Spiel, wenn man auswärts gegen Rapid startet, wir werden alles unternehmen, um zu punkten“, so Fuchsbichler, dem es jedoch nicht nur um den Platz in der Tabelle geht, sondern vielmehr darum, jeden einzelnen Spieler in seiner Entwicklung weiterzubringen.