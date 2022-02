Mysteriöser Eierfund wirft viele Fragen auf

Insgesamt 7000 Eier hatten Passanten, wie berichtet, am Montag in einem Graben neben der Metnitztalstraße gefunden. Markiert sind die Eier nicht, bestätigt Bezirksinspektor Herbert Pirold: „Sonst hätten wir den Eigentümer längst ermitteln können.“ Auch dass sie während der Fahrt unbemerkt von einem Transporter gefallen sein könnten, glaubt der Beamte nicht: „Erstens wären sie dann gestempelt, zweitens wurden sie ja an zwei Orten mit mehreren Kilometern Abstand entdeckt.“