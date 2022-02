Diese Dessous sorgen für Frühlingsgefühle

Die Kampagne, in der die Kollektion vorgestellt wird, spielt in Venedig, dem Sinnbild der Kunst und der italienischen Werte, die in der ganzen Welt anerkannt sind und die zur DNA von Intimissimi gehören. So treffen sich vier Frauen in dieser romantischen Stadt, zwischen einem Frühstück auf einer Dachterrasse, einem Spaziergang durch die Straßen, einer Gondelfahrt auf dem Canal Grande und einem Mittagessen in den historischen Cafés des Markusplatzes.