„In Wahrheit helfen nur 1 bis 2 Studierende aus!“

Wie viele FH-Studenten helfen derzeit in Kranken- und Pflegeanstalten aus?

In Wahrheit sind es seit Monaten nur ein bis zwei Studierende in ganz Kärnten. Im ersten Jahr der Pandemie waren es an die 80, doch mittlerweile weigern sich die Auszubildenden auszuhelfen – und das ist auch gut so.