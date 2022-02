Was vom neuen Pakt der Regierung zu halten ist

Einsichtnahme des Rechnungshofes überfällig: In Zukunft soll der Rechnungshof bei jeder Partei in deren Büchern und Kontobelegen nachschauen können, wenn er eine unseriöse Finanzgebarung vermutet. Weigert sich die Partei, so entscheidet der Verfassungsgerichtshof, ob die Einsicht trotzdem gemacht wird. Das ist richtig und wichtig.