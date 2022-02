Mehr Kontrolle: Neuer Pakt zu Parteifinanzen steht

Wie angekündigt, hat die Bundesregierung am Montag einen neuen Pakt für „volle Transparenz“ in Sachen Parteienfinanzierung vorgelegt. Unter anderem soll der Rechnungshof direkte Einsicht in die Parteifinanzen erhalten. krone.at gibt einen Überblick über die Eckpunkte der Neuerungen, auf die sich Türkis und Grün einigen konnten.