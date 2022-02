Kurz vorm 50. Geburtstag: Vom Tischler zum Pfleger

„Gibt vieles zurück“

„Bereits als ich die Betreuung meiner pflegebedürftigen Mutter übernahm, spielte ich mit dem Gedanken. Endgültig entschlossen habe ich mich mit meinem Umzug ins Mühlviertel“, erzählt der Altenfachbetreuer (FSBA). 2015 schloss er seine Ausbildung ab und arbeitete in einem Altenheim. Später entschloss er sich, in die mobile Pflege zu wechseln. „Der Alltag ist sehr abwechslungsreich und das Team arbeitet gut zusammen und es gibt auch keine Nachtdienste“, meint Gann. Obwohl die Branche weiblich dominiert ist, empfiehlt er auch Männern einen Pflegeberuf. „Pflege ist Arbeit am Menschen, die Vertrauen und Einfühlungsvermögen abverlangt und vieles zurückgibt.“