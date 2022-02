Fahndung nach dickem Schwarzbär „Hank“ läuft

Ihm werden wiederholt Hausfriedensbruch, Einbruch, Vandalismus und Terrorisierung der Bewohner vorgeworfen: Im kalifornischen Lake Tahoe fahndet die US-Polizei steckbrieflich nach „Hank, the tank“ („Hank, der Panzer“). Den Spitznamen bekam der Schwarzbär, weil er so dick ist. Auf der Suche nach Pizzaresten und anderen Lebensresten ist der Koloss auf vier Beinen seit Juli bereits in 28 Häuser eingebrochen.