Channing Tatum: So brutal ist „Magic Mike“-Diät

In Teil eins und zwei strippte sich Channing Tatum bereits in die Herzen der Kinofans, auch in Teil drei wird der ehemalige „Sexiest Man Alive“ wieder dabei sein. Dabei habe er lange gezweifelt, ob dies die richtige Entscheidung sei, verriet er nun in der „Kelly Clarkson Show“. Der Grund: das brutale Training, mit dem er sich in Topform bringen muss.