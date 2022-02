Wiener Asylkonferenz: „Brauchen robusteres System“

Am Montag und Dienstag kommen mehr als 20 Regierungsmitglieder aus EU und Westbalkan in Wien für eine „Rückführungskonferenz“ zusammen. Ziel des Ganzen: Es sollen Allianzen geschmiedet werden, sodass Migranten mit geringen Asylchancen bereits umkehren, noch bevor sie etwa in Mitteleuropa ankommen.