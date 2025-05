War das der Abstieg aus der Unterliga?

Mit der Niederlage kann man den Klassenerhalt in der Unterliga West nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, ist auf einen „Umfaller“ von Lienz angewiesen. Trotzdem will die Mannschaft um Kapitän Philipp Hahn punkten, wird es aber verdammt schwer haben, geht es in den verbleibenden zwei Spielen auswärts gegen den Tabellen fünften Hermagor und zu Hause gegen den „Zweiten“ Matrei.

Eine vermeintlich leichtere Auslosung hat Lienz. Mit dem Sieg im direkten Duell um die „rote Laterne“ setzte man sich durch und hat nun noch Seeboden und Rothenthurn als Gegner.