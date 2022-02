3. Sieg in Folge für FAC mit 2:0 bei Young Violets

Der FAC ist zum Frühjahrsstart der 2. Liga bis auf vier Punkte an Tabellenführer Austria Lustenau herangerückt! Die drittplatzierten Wiener setzten sich am Freitag zum Auftakt der 17. Runde im Wiener-Duell bei den Young Violets mit 2:0 durch und feierten den dritten Sieg in Serie sowie den sechsten in den jüngsten sieben Partien, in denen es keine Niederlage gab. Im ÖFB-Cup war der FAC vor zwei Wochen als letzter Zweitligist im Viertelfinale am WAC gescheitert.