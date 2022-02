Bewertungs-App: „Deckt verheerende Zustände auf“

„Meinungsfreiheit nur bis zu einem gewissen Grad“

„Krone“-Leser Thetruthman weist uns in seinem Kommentar darauf hin, dass Meinungsfreiheit zwar wichtig ist, aber auch Ausnahmen hat. Er wünscht sich eine Überarbeitung entsprechender Gesetze. Auch User Atom sieht die App kritisch. Seiner Befürchtung nach werden wir demnächst Nachbarn oder andere Verkehrsteilnehmer öffentlich bewerten, laut Atom ein Schritt in Richtung „Social Score“, wie er in China bereits eingeführt wurde.