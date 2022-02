Skurrilitäten aus der Kärntner Tagespolitik

Dann wäre da der Villacher Erde-Gemeinderat Sascha Jabali. Der fleht in einem emotionalen Brief den Projektwerber für das Logistikzentrum Alplog an, auf die Realisierung zu verzichten. Unter anderem, weil dort, in einem dem Projekt im Wege stehenden Haus eine alleinerziehende Mutter mit ihrer beeinträchtigen Tochter lebe. Klingt nach Kind, klingt dramatisch, ist aber falsch. Dieses Kind wird heuer 60 Jahre. Stimmung machen auf gefakte Art ist übel.