Tennis-Ass Paszek jagt jetzt den Bundesliga-Titel

Platz 26 als Karrierehoch

Die Vorarlbergerin hat in ihrer Karriere bei insgesamt 49 Grand-Slam-Turniere bestritten, kam in Wimbledon 2011 und 2012 ins Viertelfinale. Die beste Platzierung in ihrer Karriere in der WTA-Weltrangliste hatte Tamira im Februar 2013 mit Platz 26. Insgesamt hat die mittlerweile 34-Jährige neun Turniere gewonnen. Skugor: „Weil Tamira und Antonia erstmals für uns auflaufen, gibt’s für beide vorm Spiel Blumen.“ Und dann im Optimalfall einige Punkte. . .