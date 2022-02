Selbsthass: Wenn Menschen ihren Körper verstecken

Aber auch wenn es gesellschaftliche Orte gibt, an denen man nicht schön sein muss: Was bei Linda Evangelista berührt, ist, dass sie ihr positives Lebensgefühl mit ihrem attraktiven Äußeren verloren hat. Die Arbeit an einer neuen Selbstakzeptanz war für sie schließlich ein jahrelanges Projekt, bis sie sich wieder in die Öffentlichkeit getraut hat. Zu erkennen, dass die Gesellschaft mit ihren geschlechtsspezifischen Körperbildern eine Zumutung für Frauen und Männer ist, ist ein wichtiger erster Schritt zu einem realistischen Körperbild. Wenn wir es wirklich anders haben wollen, müssten wir jedoch eine Kultur des Spürens etablieren, anstelle einer Kultur des Sehens. Schöne Körper-Erlebnisse zu kultivieren, ist auch eine Voraussetzung dafür, sich mit zunehmenden Alter den Spaß am Sex zu bewahren. Ein Versprechen, das Schönheitsoperationen nicht einlösen können.