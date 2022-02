Evangelista zeigt sich erstmals nach Beauty-Pfusch

Drei Monate nach der Behandlung hätte sie Beulen an ihrem Kinn, an ihren Oberschenkeln und an der Brust entdeckt, schilderte Evangelista dem Promi-Magazin. Die Körperstellen, von denen sie sich erhofft hatte, dass sie durch die Behandlung schrumpfen würden, fingen plötzlich zu wachsen an. Und wurden nach und nach taub.