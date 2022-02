Kogler und Schützenhöfer: „Kein Überwachungsstaat“

War es nicht der rüde, vulgäre Ton in den Handy-Chats, der die Landeshauptleute am meisten gestört hat?

Schützenhöfer: Freilich geht es um den Ton. Aber ich möchte nicht wissen, was in SMS und Chats innerhalb der SPÖ, der Kirche, innerhalb der Lehrer- oder Ärzteschaft so alles steht. Was die strafrechtliche Relevanz betrifft: Da wird nichts rauskommen - soweit ich es beurteilen kann.