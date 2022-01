Steirer wehren sich gegen Stopp für A9-Ausbau

Harsche Kritik der Unternehmer

Die heimischen Unternehmer finden für die Absage des Autobahnausbaus jedenfalls ziemlich klare Worte. „Ich halte es für unverantwortlichen Schwachsinn.“ Günter Dörflinger hält mit seiner Meinung zum Stopp aller Ausbaupläne für die A9 nicht hinterm Berg. Als Vorstandsmitglied von Christof Industries pendelt er regelmäßig zum Standort in Werndorf. “Und da fahre ich jeden Tag an einer zehn Kilometer langen Doppelkolonne vorbei und möchte einmal wissen, was hier jeden Tag an Schadstoffen in die Luft geblasen wird„, poltert der ehemalige Gesundheitslandesrat.