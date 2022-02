Nannte Baerbock Schallenberg „Herr Strache“?

„Damit es nie zu Missverständnissen kommt“ - mit diesen Worten schenkte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bei seinem Berlin-Besuch am Mittwoch seiner Amtskollegin Annalena Baerbock ein kleines Wörterbuch Österreichisch-Deutsch. Zu einem Missverständnis kam es scheinbar aber gleich darauf: „Herzlichen Dank, Herr Strache“, schien Baerbock zu sagen. In sozialen Medien wurde ein Videoclip der Szene vielfach geteilt, viele äußerten Häme über den angeblichen Tritt in den Fettnapf der Grün-Politikerin.