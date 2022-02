Sechs Euro am Tag: Studentin finanziell am Limit

In „jeder wachen Minute“ lernt („Man muss ja auch gewisse Ziele erreichen, sonst fliegt man aus dem Studium“) oder arbeitet sie, nimmt an Jobs an, was möglich ist. „Damit komme ich auf 500 bis 700 Euro im Monat“, sagt sie. Dazu kommen noch 143 Euro Wohnbeihilfe. Die Ausgabenliste ist viel länger, mit Wohnung, Versicherungen, Strom. Auf der Haben-Seite stehen 204 Euro im Monat. 6,7 Euro am Tag. Für alles.