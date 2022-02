Aus für mobile Tests in den Tiroler Heimen

Menschen in Alten- und Pflegeheimen mussten besonders starke Corona-Einschränkungen in Kauf nehmen. Bislang galt für Besucher in Heimen neben FFP2-Maskenpflicht auch 2G-plus. Lange Zeit waren außerdem nur zwei Besucher pro Tag erlaubt. Erich Wahl ist Bereichsleiter der Bewohnervertretung für Salzburg und Tirol beim Verein VertretungsNetz. Er kritisiert, dass Heimbewohner seit nunmehr zwei Jahren mit strukturellen Benachteiligungen konfrontiert seien.