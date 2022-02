Neue Bahnoffensive zwischen Krems und St. Pölten

Ein Sprecher von Verkehrsministerin Leonore Gewessler erkärt: „In den nächsten sechs Jahren fließen bundesweit 18,2 Milliarden Euro in den Bahnausbau. So wurde auch der zweigleisige Ausbau der Strecke St. Pölten–Herzogenburg neu in den Rahmenplan aufgenommen. Die ÖBB werden nun die notwendigen Planungen durchführen. Das passiert selbstverständlich auf Basis der bereits vorliegenden Vorstudien und Untersuchungen.“ Neben diesem Projekt ist auch die Planung und Umsetzung der Elektrifizierung zwischen Herzogenburg und Krems vorgesehen. Diese Arbeiten sollen im Jahr 2028 abgeschlossen sein.