Meistertrainer verlässt Linzer Volleyballerinnen

Engagement im Ausland?

Ob es ein solches parallel zum Teamchef-Posten geben wird, ist noch offen. „Ich möchte mir offen halten, was passiert. Aber es ist einfach Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Ich hab’ aber versprochen, in Österreich keinen anderen Klub zu trainieren – höchstens die Naturfreunde Mondsee in der Landesliga, wo meine Frau spielt“, grinst Schwab. Dessen Abgang Andretsch „natürlich schmerzt. Aber wir gehen im Guten auseinander!“ Als Nachfolger hat er bereits „ein paar Kandidaten im Kopf.“ Das letzte gemeinsame Ziel ist sonnenklar: Noch einmal den Meistertitel zu holen!