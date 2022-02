Hündin von Gertraud Jesserer hofft auf neuen Platz

Entwickelt starke Bindung

Die Terrier-Hündin läuft gut an der Leine, ist aber manchmal rassetypisch eigensinnig und will die Laufrichtung vorgeben. Auf längeren Spaziergängen in der Natur hält sie gut durch und hat Freude daran. Als erfahrener Stadthund fährt sie gerne mit den Öffis und im Auto mit. „Emmi“ entwickelt zu ihrer Bezugsperson eine starke Bindung, was womöglich mit dem plötzlichen Verlust ihres Frauchens und ihrer gewohnten Umgebung zusammenhängt. Allerdings sollte man ihr viel Zeit geben, um Vertrauen zu fassen und sich in die neue Lebenssituation einzugewöhnen.