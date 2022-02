Gardasee-Opfer sollen selbst Schuld an Tod sein

Nachdem ein junges Paar vergangenes Jahr am Gardasee bei einem Bootsunfall getötet wurde, wird die Tragödie vor Gericht verhandelt. Ein Gutachter der Verteidigung ließ nun mit einem überraschenden Bericht aufhorchen: Greta und Umberto sollen demnach eine Mitschuld an dem Unfall haben, der ihnen das Leben gekostet hatte. Und das, obwohl das deutsche Duo, das in ihr Holzboot gekracht war, viel zu schnell und betrunken unterwegs gewesen sein soll ...