Kelly Osbourne ist in ihren besten Freund verliebt

2021 hat Kelly Osbourne als das „härteste Jahr ihres Lebens“ bezeichnet: Nachdem sie jahrelang trocken gewesen war, musste die Tochter von Schock-Rocker Ozzy Osbourne im letzten Jahr nach einem Rückfall wieder in eine Entzugsklinik einchecken. Doch nun scheint die 37-Jährige endlich wieder positiv in die Zukunft schauen zu können - und das liegt vor allem an ihrer neuen Liebe, die sie jetzt auf Instagram ihren Fans vorstellte.