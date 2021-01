57-Jähriger fiel auf Liebesschwindler herein

Die angebliche Frau ließ ihr Opfer glauben, dass sie in Amerika tätig sei und Waren nach Österreich exportiere. Schließlich erzählte sie von Geldproblemen und bat den Mann um finanzielle Hilfe. Als Sicherheit wurden gefälschte Bankdaten bekannt gegeben, die Frau könne gerade nicht auf den dort befindlichen Betrag zugreifen. Der 57-jährige überwies insgesamt 18 Mal Geld in Form von Bitcoins an die angebliche Frau. Der Täter konnte nachverfolgt und angezeigt werden.