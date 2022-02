Kickl kollidiert mit dem Eisberg Oberösterreich

Kickl-Kritik wird als befreiend empfunden

Denn die Absage ist offenbar nur die Spitze des Eisbergs, an dem Kickl (politisch) zerschellen soll. Gegenwärtig wird die Nr. 3/2022 von Andreas Mölzers FPÖ-Postille „Zur Zeit“ begeistert unter bürgerlichen Freiheitlichen umhergereicht. Sie ist voller Kritik an Kickl. Der habe sich mit seinem Corona-Widerstand in eine Sackgasse verrannt, unter ihm werde die FPÖ gerade ihrer „Aufgabe als bürgerliche Alternative am wenigsten gerecht“, bringt es der Historiker Lothar Höbelt auf den Punkt.