Gutes Geschäft: Testen kostet weit mehr als Impfen

Trägt Bund-Länder-Gipfel Gratistests zu Grabe?

Politisch wird am Gratis-System zunehmend gerüttelt, mehrere hochrangige - vor allem - ÖVP-Politiker hatten sich zuletzt dafür ausgesprochen, die Tests früher oder später kostenpflichtig zu machen. Am Dienstag tat das etwa erneut der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, dem eine Testgebühr in Höhe der Rezeptgebühr vorschwebt. Der Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch könnte hier die Weichen stellen.