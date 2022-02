SPÖ-Politiker beschimpft Mikl-Leitner auf Facebook

Seit dem Bekanntwerden der „Gsindl“-Chats ist die politische Tonart im Land rauer, die Stimmung noch aufgeheizter. Die aktuellste verbale Entgleisung leistete sich Klaus Bergmaier, SPÖ-Gemeinderat in Krems. In einem Facebook-Posting bezeichnete er Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als „die Puffmutter der Hure der Reichen in Niederösterreich“.