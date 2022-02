VP fordert mehr Kurse für Linzer Schwimmanfänger

Wien und Graz haben es bereits vorgemacht. „Auch Linz hat die Kapazitäten, in kurzer Zeit für viele Kinder Schwimmkurse anzubieten“, hält VP-Klubobfrau Elisabeth Manhal fest. So könnte es laut ihr gehen: Wenn man in einem Lehrschwimmbecken auf vier Bahnen je sechs Kinder unterrichtet, könnten an einem Vormittag von 9 bis 12 Uhr 72 Kinder den Schwimmunterricht durchlaufen. Bietet man dieses Konzept in den vier Schwimmbädern der Stadt an, so kann man binnen 10 Tagen 288 Kindern das Schwimmen beibringen. Der Unterricht würde nur am Vormittag stattfinden und somit am Nachmittag einen ganz normalen Betrieb erlauben. „Sportreferentin Hörzing muss das Gespräch mit Schwimmvereinen und privaten Anbietern suchen, damit dies unseren Kindern rasch ermöglicht werden kann.“