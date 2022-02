„Impfpflicht-Ausnahmen nicht nachvollziehbar“

Die Impfpflicht, obwohl bereits gültig, sorgt nach wie vor für Diskussionen. Denn nun kritisieren mehrere Fachärzte-Gesellschaften bestimmte Ausnahmen des Gesetzes. „Die neue Impfpflicht-Verordnung widerspricht gängigen Empfehlungen für unsere Patientinnen und Patienten“, kritisieren Experten der Nephrologie, Rheumatologie, Gastroenterologie und Transplantationsmedizin in einem offenen Brief an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Die Ausnahmegründe seien „aus ärztlicher und wissenschaftlicher Sicht in keinster Weise nachvollziehbar“.