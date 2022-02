Ab 3.15 Uhr LIVE: Wer holt sich Slalom-Gold?

Tatsächlich gab es in jedem der sechs Rennen einen anderen Gewinner, neben Strolz trugen sich Clement Noel (FRA), Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag (NOR), Lucas Braathen (NOR), David Ryding (GBR) und Linus Straßer (GER) in die Siegerliste ein, u.a. kamen noch Alexis Pinturault (FRA), Henrik Kristoffersen (NOR) sowie Daniel Yule (SUI) und Giuliano Razzoli (ITA), die bei den aggressiven Verhältnissen ihre Vorteile ausspielen könnten, auf das Podest.