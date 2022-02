Strolz: Rauswurf aus Kader? „Nicht nur Nachteile!“

„Ich bin kurz erschrocken“

Bei einem kurzen Abstecher in seinem Zimmer konnte er auch schon einen Blick aufs Handy werfen. „Ich hab noch gar keine Nachricht angeschaut, aber ich bin kurz erschrocken“, sagt der Vorarlberger angesichts der hohen Anzahl an Gratulanten. Ein Telefonat mit der Familie gab es aber schon. „Es ist die Hölle los daheim. Schön, wenn sich so viele mitfreuen.“