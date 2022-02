US-Milliardär plant weitere drei SpaceX-Flüge

Der US-Milliardär Jared Isaacman plant nach seiner Teilnahme am ersten Weltraumtourismus-Flug des Raumfahrtunternehmens SpaceX drei weitere Flüge. Der 39-jährige Gründer des Bezahldienstes Shift4 kündigte am Montag an, bei der ersten Mission mit dem Namen „Polaris Dawn“ sei auch ein Weltraumspaziergang geplant.