Eisenstadts Währung: Der Gut(e)Schein trügt nicht

Um die Einwohner zum Kauf in regionalen Geschäften zu animieren und dadurch die lokale Wirtschaft zu stärken, wurden in der Landeshauptstadt vor zehn Monaten die „EisenstädterScheine“ eingeführt. Bisher wurden Bons im Wert von 325.000 Euro verkauft und in den 204 teilnehmenden Betrieben eingetauscht.