Lucky Punch bewahrt Barcelona vor Derby-Niederlage

Der FC Barcelona startete nach Maß. Pedri sorgte bereits in der 2. Minute für die Führung. In Minute 40 schoss Darder den Ausgleich für Espanyol. Ein Tor von Pablo Gavira wurde nach VAR-Entscheid richtigerweise wegen Abseits nicht gegeben. Raul de Tomas in Minute 64 für die vermeintliche Entscheidung, doch de Jong köpfte in letzter Sekunde zum Ausgleich.